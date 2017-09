Ouders hopen op hulp politiek rond zwalkend leerlingenvervoer

Betsy Jansen, woordvoerder namens Valleihopper, laat weten dat de principes van het vervoerbedrijf in stand gehouden worden: het inzetten van meerdere taxibedrijven en het door Transvision laten uitvoeren van de planning. Op dit moment doet Taxibedrijf Noot de planning als noodoplossing, maar dat gaat weer veranderen.



,,Er is veel gedacht dat het probleem bij Transvision zit, maar dat is helemaal niet zo’’, aldus Jansen. ,,We gaan de hele keten, van aanmelding bij de gemeente tot de chauffeur, onderzoeken en hopen in september de evaluatie klaar te hebben.’’ Tot die tijd heeft de regio FoodValley, eigenaar van de Valleihopper, wel alle betrokkenen gevraagd met een plan van aanpak te komen.



Jansen benadrukt echter dat er met goede redenen voor dit systeem is gekozen. ,,Dankzij het inzetten van meerdere taxibedrijven zijn we veel flexibeler en zijn er mogelijkheden ritten te combineren, ook met het Wmo-vervoer dat de Valleihopper tevens uitvoert. En dat Wmo-vervoer gaat juist heel goed.’’