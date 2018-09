Ouders overleden psychiatrisch patiënte Suzanne: ‘De knop moet om in de hele ggz’

Dertien jaar lang hield de familie Zwarts het verhaal van Suzanne liever bij zichzelf. Tot afgelopen weekend. Haar verhaal in het kort: op 17-jarige leeftijd werd Suzanne in Ghana het slachtoffer van groepsverkrachting. Terug in Nederland ontwikkelde Suzanne sterke psychiatrische klachten, waardoor ze in de jaren die volgden van kliniek naar kliniek werd gestuurd. In 2014 kwam ze terecht bij Altrecht in Utrecht. Toen ze daar in september 2017 een brandje stichtte, werd ze opgepakt. Na zeven maanden in voorarrest in de gevangenis in Zaanstad maakte ze in februari 2018 een einde aan haar leven.