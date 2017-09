Ouders signaleren gevaarlijke verkeerssituatie bij Zeister VSO-school De Meerklank

De verkeerssituatie rond VSO-school De Meerklank in Zeist is voor de leerlingen dusdanig onoverzichtelijk dat het een gevaar oplevert. GroenLinks vraagt het college wat deze hieraan gaat doen.

De Meerklank is sinds de vakantie gevestigd aan de Oude Arnhemseweg. Veel leerlingen worden met busjes gehaald en gebracht. Die voertuigen staan allemaal achter elkaar langs de kant van de weg. Het levert een onoverzichtelijke onveilige situatie op voor de leerlingen tijdens het ophalen- en wegbreng, vinden ouders en de school.

,,Er staan wel 30 busjes geparkeerd langs de Oude Arnhemseweg,” vertelt Kerstin Becht, moeder van een zoon op de school. ,,Daardoor is het te smal voor auto’s om te passeren. Dat wekt irritatie in de hand.” Zo gaan automobilisten toeteren, met als gevolg dat leerlingen schrikken. ,,Het is chaotisch hoe het eraan toe gaat. Er komen ook kinderen op de fiets. Die moeten tussen de busjes door oversteken. Dat is heel onveilig.”

Achterstand

Volledig scherm Op het stukje gras tussen de rood-witte linten en de busjes, moeten de leerlingen naar de busjes lopen. © Jung-moolenaar Jolet Becht vertelt dat de verkeersveiligheid extra belangrijk is omdat het om een enorm kwetsbare groep leerlingen gaat. ,,Het is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen met het syndroom van Down, zwaar autistische kinderen en kinderen met een hele grote achterstand. Het is voor hen moeilijk om veilig over te steken. Laatst wilde iemand uit de klas van mijn zoon oversteken. Tegelijkertijd reed er een busje naar achteren. Dat ging maar net goed."

De school heeft met een rood-wit lint een stukje groenstrook afgebakend waar de kinderen overheen moeten lopen om bij hun taxibusje te komen. Leerkrachten met oranje hesjes begeleiden de hen waar mogelijk. ,,Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk,” laat een andere moeder weten. Becht: ,,Als gemeente hoor je hierop te anticiperen. Ze weten sinds mei dat de school hier komt. Er is geen zebrapad. Er zijn niet voldoende drempels. Het is gewoon heel gevaarlijk.”

Groenstrook

Ze heeft vernomen dat de gemeente over vier weken paaltjes en borden gaat plaatsen. Maar dat vindt Becht beslist niet voldoende. Volgens haar zijn er zat andere mogelijkheden. ,,Er is een groenstrook voor de school. Maak een kiss & ride zone. Of haal een stuk groenstuk weg. Nu is de hele weg dicht geparkeerd.”

De school heeft bij de gemeente al suggesties gedaan om de verkeerssituatie overzichtelijk te maken. ,,We willen graag een taxistrook waar de taxi’s rustig kunnen stoppen en waar de kinderen goed in- en uit kunnen stappen. En een fiets- en voetgangersoversteek die veilig is, bijvoorbeeld met een verkeerslicht,” aldus Grada Huis, woordvoerder van de school.