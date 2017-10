Oudste brandweerkorps is hard toe aan nieuwe kazerne

Grasland in Wijk bij Duurstede moet één grote bloemenzee worden

21:41 Eerst was het grasland met een enkel bloemetje; nu is het een bruine, modderige boel met hier en daar een grassprietje. In het voorjaar moet het één grote bloemenzee zijn langs het wandelpad in het Noorderwaardpark langs de Kromme Rijn.