Oudste gymzaal Veenendaal rijp voor de sloop

Veel oude gebouwen heeft Veenendaal niet. De leegstaande gymzaal uit 1952 van en naast de Juliana van Stolbergschool aan de Sterke Arm zou in elke andere stad probleemloos plat gaan. Maar Coby van den Heuvel van D66 had wel graag gezien of het gebouw de moeite van het bewaren waard is. ,,Veel Veenendalers hebben er gym gehad. Laten we voordat we gaan slopen in ieder geval onderzoeken of het pand historische waarde heeft. We moeten zuinig zijn op wat er nog is.’’