Ouwe Taarten eten voor het goede doel

Vijf oudere personen komen op 10 oktober bij elkaar in het Gastmaal Café aan de Griftstraat in Utrecht. Ze eten Ouwe Taart en hebben het gezellig. Hoe dat precies zit? Dat legt Babette van den Berg uit.

,,Restauranthouder Marc van Nieuwkerk uit IJsselstein heeft, gezeten op een barkruk, het allemaal bedacht. Reclamebureau enbiun werkte het concept uit. Smilde Bakery bakt de eenpersoonstaartjes. Via horecaleveranciers als Bidfood en Hanos worden de taartjes aan ondernemers geleverd.’’

,,Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen alleen thuis zitten. Zo is meer dan de helft van de mensen boven de 75 jaar eenzaam. Bewoners van tehuizen komen vaak nog andere mensen tegen, doen dingen samen. Het is de groep nog zelfstandig woont die tussen wal en schip terecht komt. Voor hen zet Stichting Met je hart zich in door bijeenkomsten te organiseren. Daar gaat het geld van Ouwe Taart naar toe.’’

Volledig scherm Ouwe Taart © Ouwe Taart

,,Soms wel. Ze zijn eenzaam en ongelukkig, maar zeggen dan: het is nu eenmaal zo. Vaak met hulp van huisarts en familieleden proberen we ze naar een bijeenkomst te krijgen, waar ze lot- en wijkgenoten ontmoeten. In de hoop dat ze daarna vaker met elkaar gaan afspreken.’’

,,Ik heb nog geen cijfers, maar ik ken het verhaal van een oudere man die geen zin meer had in het leven. Vrouw overleden, kinderen druk, hij kwam nauwelijks nog buiten. Hij overwoog zelfs euthanasie. Hij is door de bijeenkomsten van de stichting opgefleurd en zoals als hij zelf zegt: ‘Ik heb mijn leven weer terug.’

,,Dat is gewoon een treffend voorbeeld van het werk van Stichting Met je hart, dat we met Ouwe Taart ondersteunen. We zijn het afgelopen jaar opgestart, het is tijd om wat meer naar buiten te treden. Maar zeker ook Stichting Met je hart verdient aandacht.’’