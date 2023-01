Ov-staking in gang in regio Utrecht: betogers trekken in protestmars door de stad

FNV roept óók reizigers op mee te lopen in demonstra­tie als bus en tram in Utrecht plat liggen

Of het nou gaat om reizigers van een stadsbus, streekbus of sneltram in de regio Utrecht en Amersfoort: iedereen moet donderdag en vrijdag rekening houden met uitval van ritten doordat chauffeurs staken. Honderden ov-medewerkers trekken dan door het centrum van Utrecht, tijdens een demonstratie waarvan wordt gehoopt dat óók reizigers aanhaken.

18 januari