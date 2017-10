Overal in huis slijmmengsels door een YouTube-doe-het-zelfchemicus

In de afgelopen weken heeft de slijmmanie een verschrikkelijke wending genomen. Een of andere YouTube-doe-het-zelfchemicus heeft gezegd dat je ook met goedkoop mannenscheerschuim, lenzenvloeistof en doorzichtige hobbylijm, putty kunt maken. Zo stond ik zaterdag in de Action in Terwijde het etiket van een fles lenzenvloeistoef te bestuderen omdat mijn dochter wilde weten of er wel Borax in zat. Borax? Dat klinkt als iets waar je ook een terreuraanslag mee zou kunnen plegen als je het vermengt met wasverzachter en zo'n goedkope fles tegelontgroener.



Nog veel vervelender aan het huidige slijmmengsel is dat ik overal in huis drillerige hompen in MIJN diepvriesbakjes tegenkom, die ruiken naar oude mannen die hun gebrek aan hygiëne proberen te verhullen met het goedkoopste drogisterij-geurtje. Ook om mijn lieve meisje hangt al dagen deze meurende wolk. Het enige wat ik kon doen, is haar wijzen op het feit dat er ook damesscheerschuim met lavendelgeur bestaat en dat je heus niet alle instructies van een You-Tuber hoeft op te volgen.