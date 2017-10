Overal stof in huis dankzij bouw rond Utrecht CS

Vieze ramen, overal stof op je meubels en prikkende luchtwegen. Bewoners van de Radboudtoren in Utrecht klagen over de vieze lucht als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan het Centraal Station.

De bouwwerkzaamheden aan en om het Centraal Station in Utrecht zijn inmiddels al jaren bezig. De ergste geluidsoverlast is achter de rug. Maar dat geldt niet voor de problemen van de bewoners van de zeventien verdiepingen tellende woontoren.

Al 17 jaar woont de 65-jarige Antonio Vanossi in zijn appartement. Hij werkte elke dag in zijn Italiaanse restaurant op de Oudegracht totdat hij het in februari verkocht. Sindsdien is hij veel vaker thuis en ervaart hij de overlast. ,,Vroeger lapten we de ramen een keer per week. Tegenwoordig moeten we dat drie keer per week doen.’’

Zwart van het stof

Ook bewoonster Nidhi Sinha heeft erg veel last van de stoffige lucht. ,,Als ik de witte was op het balkon hang om te drogen, komt de was er zwart van het stof weer vanaf.’’ Door een blessure aan haar schouder heeft Nidhi moeite om haar appartement schoon te houden. ,,Laatst heb ik zelf een schoonmaakster ingehuurd. Ik zou erg blij zijn als we gecompenseerd worden voor de kosten.’’

Een tijd geleden kregen de bewoners de kans om een aantal nachten in een hotel door te brengen. ,,De geluidsoverlast was niet vol te houden. Je sliep dagen achter elkaar vreselijk slecht. Gelukkig is het geluid nu een stuk minder hard, maar toen begon de stofoverlast.’’

Quote Als ik het bed opmaak, wordt het lampje meteen rood. Dat betekent dat de lucht niet zuiver is Betty van Haaren

Nieuwkomer Betty van Haaren woont pas een maand in de Radboudtoren. ,,Kwam iemand de lucht hier maar eens meten. We hebben zelf gezocht op internet naar een specialist, maar dat kost 2000 euro. Dat is voor ons alleen te veel geld.’’ Op de piano ligt een laagje stof en in de hoek van de kamer staat een apparaat te brommen. ,,Dat is een luchtzuiveringsapparaat dat we zelf hebben aangeschaft. Als ik het bed opmaak, wordt het lampje meteen rood. Dat betekent dat de lucht niet zuiver is.’’ Betty heeft, voordat ze in Utrecht kwam wonen, jarenlang in Colombia gewoond. ,,In miljoenenstad Bogota was het minder stoffig dan hier.’’

Volledig scherm Bewoonster van de Radboudtoren Betty van Haaren gaat met haar vinger langs het filter van het luchtzuiveringsapparaat. © Ruud Voest

Wim Visser (77) woont al 23 jaar in de toren naast het Centraal Station en ervaart ook hinder van de verbouwing. ,,Ik ga daar niet over klagen. Mijn buurman vertelde mij laatst nog dat hij last heeft van zijn ogen. Ik heb daar gelukkig geen last van.’’ Volgens Visser heeft de gemeente wel degelijk metingen gedaan, zowel van geluid als luchtzuiverheid.

Bouwhinderfonds

Een aantal jaren geleden is er een bouwhinderfonds opgericht. De bouwende partijen hebben toen een bedrag beschikbaar gesteld voor de bewoners rondom de bouwput. ,,Volgens mij heb ik drie jaar geleden ongeveer 6000 euro ontvangen. Vanaf dat moment krijgen we elk jaar 1500 euro totdat we het maximum van 15.000 euro hebben bereikt’’, aldus Visser.

Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor financiële compensatie. Zo staat er in de reglementen dat ‘drie jaar uitzonderlijke bouwhinder’ als maatschappelijk aanvaardbaar beschouwd wordt. Onder uitzonderlijke bouwhinder vallen lawaai, trillingen en stof.