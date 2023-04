Overlast in Lombok houdt aan, cameratoezicht met drie maanden verlengd

Stelen, intimide­ren en zelfs dreigen met steekpar­tij: Lombok wordt geteisterd door groep overlast­ple­gers

Bijna iedere dag een incident, tot zelfs dreigende steekpartijen aan toe. Winkeliers in de Damstraat en Kanaalstraat in Utrecht zijn helemaal klaar met de aanhoudende overlast in hun buurt. Ze roepen de gemeente op tot actie, voordat het echt misgaat.