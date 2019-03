Overleden Arlette (7) schenkt spaargeld aan Utrechtse WensAmbulance

Ouders Marieke en Robert Ubink wisten dat hun enige dochter, die leed aan de progressieve spierziekte HMSN type 3 (hereditaire motorische sensorische neuropathie), niet oud zou worden. Haar spierkracht werd in de afgelopen jaren steeds kleiner. Rond haar derde levensjaar kon ze - met behulp van een loopkarretje - lopen. Daarna kwam ze in een elektrische rolstoel, tot ze het stuurknuppeltje niet meer kon bedienen. Daarna lag ze in een soort kinderwagen, omringd door slangen en metertjes.



Op 4 maart overleed Arlette. „Ik vind het heel moeilijk”, zegt moeder Marieke. „Begin januari zijn we zelfs nog naar Disneyland Parijs geweest, eind januari werden we 's ochtends uit bed geroepen door de verpleegkundige die bij haar was: het ging ineens slecht. Toen stapten we in een sneltrein die alleen maar harder ging rijden. Begin maart vertelden artsen ons dat het bijna zover was. En dat was het.”