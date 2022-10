Overleden drenkeling bij Wijk bij Duurstede is vermiste man (91) uit Gelderland

Nader onderzoek leerde dat het om een 91-jarige man uit het Gelderse Driel (gemeente Overbetuwe) gaat. Hij was als vermist opgegeven nadat hij zaterdagmiddag niet thuis kwam. De politie deed een oproep via Burgernet om uit te kijken naar de man die van huis was gegaan op een elektrische fiets. Hoe, waar en op welk moment het slachtoffer te water is geraakt, is onbekend.