Overleden man in het water in Veenendaal blijkt een Pool (48) zonder vaste woon- of verblijfplaats

FC Utrecht-directeur over roep om harde maatrege­len na wangedrag: ‘Gaan geen onschuldi­ge fans straffen’

Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht baalt enorm van het gedrag van supporters van zijn club. Want opnieuw ging het mis: in Sittard gooiden fans met vuurwerk. ,,De roep om keiharde maatregelen hoor ik ook, maar met de korte klap los je het probleem niet op. Stadionverboden en in gesprek blijven met de supporters, dat is onze aanpak. We gaan geen onschuldige supporters straffen.”

5 september