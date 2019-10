Overleden man in woning in Zeist gevonden na inbraak

Momenteel vindt onderzoek in de woning plaats. Daarbij moet vast komen te staan of het overlijden te maken heeft met de inbraak eerder die nacht. Ook een speurhond is ingezet. ,,Het kan ook gaan om een natuurlijk overlijden, dat wordt onderzocht”, stelt een woordvoerder van de politie.

Inbrekers

Of de aangetroffen overleden man de bewoner van de woning is of mogelijk de inbreker, daar doet de politie momenteel nog geen uitspraken over. Volgens buurtbewoners is de overleden man de bewoner van de woning. Hij zou rond de 70 jaar oud zijn. Inbrekers zouden vannacht zijn huis hebben bezocht en zelfs nog een keer terug zijn gekomen.