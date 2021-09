Overleden persoon bij knooppunt Oudenrijn in Utrecht is vermiste Pool Dawid (28)

Bizarre vermis­sings­zaak: Dawid (28) plots van aardbodem verdwenen, voor het laatst in Utrecht gezien

15 september Een nieuwe zoektocht naar sporen in de vermissingszaak van de Pool Dawid Szustak (28) heeft vandaag niks opgeleverd. Woensdag wordt de zoektocht hervat. Dan gaan speurhonden de bosschages rondom het Bastion Hotel in Utrecht-West in. ,,Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zelfs de hooiberg ontbreekt.’’