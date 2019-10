Overleden persoon in woning in Zeist gevonden na inbraak

Buurtbewo­ners redden zwaargewon­de man uit auto te water

9:22 Een automobilist is zwaargewond geraakt bij een ongeval in Leerbroek, in de gemeente Vijfheerenlanden. Het ging in de nacht van zaterdag op zondag rond middernacht mis, toen de auto op de Leerbroekseweg uit een bocht vloog en in het water belandde.