Overleden vrouw (76) brand Zeist leefde erg geïsoleerd

De vrouw die woensdagavond bij een brand in haar huis om het leven is gekomen, leefde in eenzaamheid. De 76-jarige bewoonster had na de dood van haar man een paar jaar geleden weinig contact met de buren en kwam nog weinig buiten.

Buurtbewoner Freek Vink sprak haar soms, buiten als ze voor haar huis op een muurtje zat. Ze was somber, zeker nadat haar man een paar jaar geleden was weggevallen. ,,Ik ging soms wel eens naast haar zitten'', aldus Vink. ,,Ze was de laatste tijd niet zo vrolijk meer. Ik wil niet zeggen dat ze het niet meer zag zitten, maar leuk vond ze het allemaal niet meer. Zeker nadat haar man overleed. Ze was zijn mantelzorgster en dat viel weg. Dan valt er een gat en heb je niemand meer in huis om op terug te vallen.''

Impact

Vink kende haar goed, omdat haar overleden man zijn dochter van het werk kende. ,,Ze was de laatste tijd erg afgevallen. Het ging niet zo goed meer. Ze woonde hier erg lang, volgens mij al vanaf het begin, vanaf de jaren zeventig. Dit heeft volgens mij wel een grote impact in de buurt.''

Een buurman had weinig contact met haar. ,,Als er problemen waren, kon ze altijd bij me terecht. Ook als de heg geknipt moest worden, deed ik dat soms. Maar het is zeker niet zo dat we bij elkaar op de koffie kwamen. Haar boodschappen werden vaak gehaald door een buurvrouw van de andere kant. Ze kwam nog maar weinig buiten, was aan het vereenzamen. Ze leefde geïsoleerd.''

Vol afschuw

Andere buren reageren vol afschuw op het overlijden van de vrouw. ,,Ik ken haar goed, haar kinderen ook, maar ik zeg er liever niets over'', zegt één van hen. ,,Het is vreselijk wat er gebeurd is. Ik hoop maar dat ze niet heeft geleden.'' De politie vermoedt dat het om een ongeluk gaat. De brand is mogelijk in de keuken is ontstaan.