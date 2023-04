Overstekende 78-jarige vrouw uit Utrecht overleden na aanrijding, bestuurder van auto aangehouden

Olievlek stroomt door het water in Overvecht, hondenbe­zit­ters gewaar­schuwd

Pas op voor een glimmende laag in het slootwater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waarschuwt inwoners voor olie in het water. De olie werd aangetroffen ter hoogte van de Gageldijk, bij de Noordelijke Randweg, en is van daaruit verder gestroomd. Het waterschap adviseert hondenbezitters om de viervoeter voorlopig aangelijnd te houden.