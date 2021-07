Overstekende gans oorzaak van ongeluk met gewonde en ellenlange file op A12 bij De Meern

Burgemees­ter Naafs wil honderd extra asielzoe­kers opvangen in Leersum

7 juli Burgemeester Frits Naafs wil honderd extra asielzoekers opvangen in het azc in Leersum. De Utrechtse Heuvelrug neemt daarmee een fors deel van de 417 asielzoekers voor haar rekening, voor wie extra opvang nodig is. Naafs wil er wel compensatie voor terug. Een flink deel van die honderd moet straks gaan wonen buiten de gemeentegrenzen.