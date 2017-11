Overstekend echtpaar ernstig gewond bij aanrijding in Veenendaal, hondje dood

Een echtpaar is vanchtend in Veenendaal ernstig gewond geraakt. Tijdens het wandelen met hun hondje staken de vrouw en de man de Palmen Grift over. Een auto reed hen daarbij aan. Het hondje overleefde het ongeluk niet.