Overval op snackbar in Utrecht: overvallers komen net voor sluitingstijd de zaak binnen

DE GOUDEN POLLEPEL Een nieuwe koploper bij De Gouden Pollepel: Guillotine brengt je het hoofd op hol

Het leven van een AD-recensent gaat niet altijd over rozen. Zucht. Wat te schrijven over een restaurant dat bord na bord en glas na glas weet te verrassen en verwennen? Mag ik het houden op een 8,7 en een extra foto van Ruud? Nee, zegt mijn chef. In de GLORIA dan maar.

12 mei