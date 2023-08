Overvaller (20) bedreigt medewerker van brillenzaak in Leidsche Rijn met Rambo-mes: ‘Ik wil die Cartiers’

An­ti-transgen­der­or­ga­ni­sa­tie houdt demonstra­tie in Utrecht, tegendemon­stra­tie al aangekon­digd

Anti-transgendergroep Let Women Speak NL houdt binnenkort een demonstratie in Utrecht. De organisatie is onder meer tegen het versoepelen van geslachtsverandering in het paspoort. Inmiddels is een tegendemonstratie aangekondigd.