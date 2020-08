Overvallers Chinees Bunnik richtten pistool en mes op 11-jarige dochter eigenaar voor een buit van 850 euro

Derde brand treft trans­port en container­be­drijf in Den Dolder: ‘We zijn erg geschrok­ken’

26 augustus De vrachtwagenbrand die vannacht woedde bij een transport- en containerbedrijf in Den Dolder staat niet op zichzelf. In juli werd daar ook al brand gesticht en in april raakte de privéauto van de directeur, bij zijn huis in Baarn, zwaar beschadigd door brand.