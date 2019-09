Overvecht schrikt wakker van ‘enorme explosie’, één plofkraakverdachte aangehouden

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:38 Vandaag gaat de Beurs Eigen Huis weer van start in de Jaarbeurs in Utrecht. Wie gaat (ver)bouwen of andere woonplannen heeft zit dit weekend dus goed in de Jaarbeurs. Op de beurs zijn ruim 250 stands te vinden waar bezoekers zich kunnen laten inspireren. Ook is er deze editie extra aandacht voor duurzaamheid. Zo worden er lezingen gegeven over groene oplossingen in en om het huis. De beurs duurt tot en met zondag en is iedere dag open tot 17.00 uur.