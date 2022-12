Overvechtse drugsdealers spreken agenten in burger aan en krijgen een enkeltje naar het politiebureau

Al snel werd duidelijk dat de twee ‘een medicijnkast aan drugs’ in de aanbieding hadden. De keuze was reuze. En tot verbazing van de agenten kwamen de verschillende soorten harddrugs ook tevoorschijn uit minder oppervlakkige lichaamsdelen.

De twee verdachten zijn aangehouden en worden nader verhoord. Dat de politie in burger op pad was, gebeurt vaker in de strijd tegen drugshandel. Omdat agenten in uniform meer opvallen en het in burger simpeler is drugsdealers te ontmaskeren.