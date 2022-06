Oververhit, angstig of compleet out: komen en gaan van studenten op spoedeisende hulp door drugs

Vannacht nog kwam er iemand binnen die ghb, ketamine én alcohol had genomen, vertelt Trudy van Dijken. Die persoon was ‘out’ gevonden, op straat in de binnenstad van Utrecht. „Het zijn juist niet de kenmerkende junks die op straat leven, die binnenkomen op de spoedeisende hulp. Want die kunnen - over het algemeen - goed tegen drugs en alcohol.”



Van Dijken is nu tien jaar arts en werkt vijf jaar als arts op de spoedeisende hulp. Ze is gespecialiseerd in intoxicaties, ofwel vergiftigingen. „De groep die we het meest zien zijn studenten, en dan in de weekenden.”