Overvol postvak leidt politie naar vrouw (71) die mogelijk al sinds oktober dood in woning ligt

Een Utrechtse vrouw (71) is afgelopen weekend dood gevonden in haar woning aan de Dommeringdreef. De politie vermoedt dat de vrouw in oktober al is overleden. Uit politieonderzoek is gebleken dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven.