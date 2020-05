OvJ pakt jonge drugscriminelen aan: ‘Bullshit dat ze geen kansen krijgen’

Geen normale Bevrij­dings­dag, maar met oranje gebakjes, online Bevrij­dings­vuur en AD-drone vieren we het toch

11:00 Dat komende 5 mei er héél anders uit zal zien dan de afgelopen tientallen jaren, staat vast. En dat terwijl we dit jaar vieren dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden eindigde en we onze vrijheid terugkregen. Vrijheid die we in deze coronatijd in een ander perspectief zien. Des te belangrijker om er tóch bij stil te staan. Samen. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje- zij het op 1,5 meter afstand. Om deze saamhorigheid ook te laten zien, vliegt op 5 mei de AD-drone over Utrecht.