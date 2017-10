Paardenmarkt Vianen helpt scholieren vrij te krijgen van school

De ene school vindt dat oké, de andere wil er niets van weten. Het is voor het eerst dat het comité zo'n brief schrijft omdat het meer jeugd bij de traditionele Paardenmarkt wil betrekken.

„Vrij voor de Viaanse Paardenmarkt? Geen sprake van”, zegt directeur-bestuurder Joost van Rijn van scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. „Dat doen we niet. De een wil vrij vanwege een bloemencorso, de ander vanwege een dag met de majorettes en zo gaat het maar door. Een uitzondering maken we voor topsporters die mee willen doen aan een belangrijke wedstrijd. Maar dan moet je echt topsporter zijn.”

Quote Vrij voor de Viaanse Paardenmarkt? Geen sprake van Directeur-bestuurder Joost van Rijn

Het Koningin Wilhelmina College (KWC) in dezelfde gemeente heeft een andere opvatting en geeft de Viaanse leerlingen die erom vragen wél een dag vrij van school. Gabriële de Wit gaat over het verzuimbeheer. Ze zegt dat ook het KWC in principe streng is wat betreft vrij geven, maar omdat het bij de Paardenmarkt om sportieve activiteiten gaat, ligt dat anders. De Wit: „We staan bekend als een 'sportschool' en de leerlingen uit Vianen die vrij krijgen, doen echt mee aan sportactiviteiten zoals de keuring en het ringsteken. Ze krijgen wel een schoolopdracht mee, want ze moeten er een verslag over schrijven.”

Hoop op meer jeugd

Gabriele de Wit vindt het goed dat het Paardenmarktcomité een brief heeft geschreven. „Die brief is voor ons een goed handvat. Daarmee wordt duidelijk dat de school geen vrij geeft aan leerlingen die gewoon over de Paardenmarkt lopen.”

Aysha (14) zit op het Oosterlicht College in Nieuwegein en is blij dat zij naar de Paardenmarkt toe kan. De school gaf haar vrij. Aysha: „Ik doe aan de keuring in de ochtend mee met twee paarden. 's Middags is er het ringrijden en dan zitten we bij mijn opa op de kar. Dat is altijd hartstikke gezellig.” De dependance in Vianen van het Oosterlicht College is altijd dicht met de Paardenmarkt.