Paaseieren zoeken tussen de treinen: voorronde NK eieren zoeken 2023 in Spoorwegmuseum

Nationaal Militair Museum wéér het leukste uitje: ‘Kindvrien­de­lijk, leerzaam en actief’

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg is evenals vorig jaar verkozen tot het ‘Leukste uitje van Utrecht’. In totaal brachten 96.000 mensen hun steun uit tijdens deze door de ANWB georganiseerde verkiezing.