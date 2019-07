Paco in paniek: acht auto’s koortsachtig op zoek naar Maarssense chihuahua

Paco wordt sinds vanochtend 08.30 uur vermist. Vermoedelijk is het mannetje uit Freens huis in de wijk Fazantenkamp achter een loops vrouwtje aangerend. ,,Dat doet ie wel vaker”, zegt zijn baasje. ,,Meestal komt hij dan na een halfuurtje wel weer terug. Maar vandaag niet.” En dus besloot hij om Paco te gaan zoeken.

Niet veel later stroomden er op Facebook berichten binnen van mensen die het hondje hadden gezien. Daar las het baasje dat zijn chihuahua zich in de meest gevaarlijke situaties bevindt. Zo rende hij op de Rondweg voor bussen en auto’s. Hoewel veel mensen het beestje hebben gezien, is het tot nu toe nog niet gevangen. Paco is in paniek en rent steeds uit angst weg. ,,Hij is voor het laatst om 14.00 uur gezien bij Lagerweide”, vertelt Freen. Ook de dierenambulance en de politie kijken uit naar de bruine chihuahua.