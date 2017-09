Paddenstoelen plukken? Pas op: 'Je merkt pas dat ze giftig zijn als het te laat is'

Het paddenstoelenseizoen is weer begonnen. Voor sommigen hét moment om het bos in te gaan op zoek naar eekhoorntjesbrood. Maar hoe veilig is het plukken van die zwammen?

Wat is er mooier dan met een lege mand het bos ingaan en er met mand vol zwammen weer uitkomen? Ecoloog René Schuurmans gaat in het Remmersteinse bos in Rhenen weliswaar op zoek naar paddenstoelen, maar hij plukt ze niet. Eigenlijk zou niemand dat moeten doen, meent hij.

Het is een goed paddenstoelenseizoen. „Redelijk vochtig en niet te koud”, zegt Schuurmans. Paddenstoelen zijn er in alle seizoenen, maar nu zie je de meeste. Een paddenstoel is een schimmel. De paddenstoel zelf is het gedeelte van de schimmel dat boven de grond zit, de sporendrager. „Na het sporenverlies, door dieren of de wind, is de paddenstoel zelf overbodig en wordt hij door bacteriën afgebroken. Tijdens dat proces verandert de paddenstoel van kleur.”

En dat maakt het plukken van paddenstoelen voor consumptie zo gevaarlijk. Een paddenstoel die er gisteren nog wit uitzag, kan de volgende dag gekleurd zijn. En dan heb je weinig aan je paddenstoelenboekje om vast te stellen om welke soort het gaat. „Er zijn giftige soorten die dodelijk zijn. Dat dit zo is, merk je als het al te laat is”, waarschuwt de ecoloog. Zo lijkt de jonge groene knolamaniet op een champignon, maar in werkelijkheid is het een van de giftigste soorten die er bestaat.

Quote De jonge groene knolamaniet lijkt op een champignon, maar in werkelijkheid is het een van de giftigste soorten die er bestaat René Schuurmans, ecoloog

Markt

Liggen er bij Schuurmans zelf weleens paddenstoelen op zijn bord? „Ja, ik eet sommige soorten. Ook weleens uit het bos, maar ik weet waar ik dan op moet letten. Nee, dat ga ik je niet leren.” Schuurmans raadt mensen aan op zaterdag naar de markt te gaan. „In Wageningen staat een kraam met 25 soorten. Dan weet je zeker dat je veilige hebt.”

Wildplukken is in Nederland bij wet verboden. Dat heeft volgens de ecoloog niet alleen met de veiligheid te maken. Tijdens zijn werk voor Staatsbosbeheer is hij weleens groepen Poolse vrouwen tegengekomen die in linie het bos doorgingen. Ze plukten van alles. „Zij leren al jong van hun oma wat wel en niet eetbaar is. Vaak reageren ze verbaasd als ze horen dat het hier niet mag.” In Nederland is niet zo veel bos. Het verbod is noodzakelijk om de kringloop hier in stand te houden. Een klein bakje voor eigen gebruik wordt vaak oogluikend wel toegestaan.

Schuurmans laat iets ‘geinigs’ zien. Onder een rij bomen staan aardsterren. Je ziet ze normaal in de duinen. „De soort zegt veel over de samenstelling van de bodem.” De aardster houdt van kalkrijke grond. Maar wat doet hij dan in Rhenen? „Vroeger liep hier een schelpenpad”, verklaart Schuurmans.

Quote Zie je een verscheidenheid aan paddenstoelen, dan weet je dat het goed gaat met een bos René Schuurmans, ecoloog

De meeste paddenstoelen breken plantaardig organisch materiaal af. Sommige eten vlees. „De rupsendoder dankt zijn naam aan zijn voorliefde voor vlinderpoppen.” Zie je een verscheidenheid aan paddenstoelen, dan weet je dat het goed gaat met een bos.

Stinkzwammen

De zon spiekt af en toe door de bomen. Het licht vangt een groep stinkzwammen die helderwit afsteekt tegen het mos. Hadden we ze niet gezien, dan hadden we ze geroken. Hun penetrante geur trekt vliegen aan die aan hun pootjes de sporen verspreiden. „Er zijn stammen die denken dat de soort lustopwekkend is.” De paddenstoel heeft de vorm van een fallus. „Eet ze niet, je wordt er vooral beroerd van.”

„Het valt me tegen tot nu toe”, zegt Schuurmans. Eetbare boleten, zoals het eekhoorntjesbrood en de kastanjeboleet, laten zich niet zien. Misschien is een liefhebber ons voor geweest? De zeldzaamste paddenstoel die Schuurmans ooit in Rhenen zag, is de gele ringboleet – een buisjeszwam die alleen groeit in bossen met lariksbomen. „Het is leuk om zo’n exemplaar te spotten. Ze zijn eetbaar, maar zeldzaam. Dus laat ze lekker met rust.”

Op de terugweg prijkt in de berm een wilde aardbei. De kleine rode vruchtjes zijn rijp om te plukken. Toch nog iets eetbaars op deze struintocht.

Bob uit Wageningen is een paddenstoelenliefhebber. „Ik vind ze erg lekker. Een paar jaar geleden ben ik me meer in ze gaan verdiepen. Dan pluk je er een paar en ben je verkocht.”

Quote Bruine boter, een sjalotje, wat knoflook en paddenstoelen: een topmaaltijd! Paddenstoelliefhebber Bob

Bob plukt alleen paddenstoelen waarvan hij 100 procent zeker weet dat hij ze kan eten. „Voornamelijk boleten. Die zijn makkelijk te herkennen.” De paddenstoelenliefhebber werkte jarenlang als kok en weet dan ook goed wat hij doet. Allerlei soorten gingen door zijn handen. Het liefst eet hij berken- en kastanjeboleten, eekhoorntjesbrood, zwavelzwam en judasoor. „Heb je een natte en zonnige dag, dan ga ik de dag erna het bos in. Vaak stikt het dan van de boleten.” Bob snijdt de paddenstoelen af bij de steel. Op die manier blijft de schimmel intact.

Thuisgekomen veegt hij zijn buit schoon met een doekje. „Was je ze, dan gaat een deel van de smaak verloren.” Een zwavelzwam van bijna een kilo verdwijnt in plakjes de diepvries in. „Daar eet ik een jaar van.”

Paddenstoelen bak je volgens Bob in een hete pan. „Bruine boter, een sjalotje, wat knoflook en paddenstoelen: een topmaaltijd.” Het lekkerst? „Eekhoorntjesbrood op toast.”

Recept van Bob: Eekhoorntjesbrood op toast

Ingrediënten:

– handje gemengde paddenstoelen

– takje tijm

– 1 teen knoflook

– sjalotje

– peper en zout

– ei

– boter en olijfolie

– snee vers geroosterd bruin brood

Smelt de boter met een beetje olijfolie. Zorg dat deze niet te bruin wordt. Bak hierin de paddenstoelen met de sjalot, de knoflook en de tijm. Zet ondertussen een pan water op het vuur, tegen de kook aan. Roer met een lepel een kolkje in het water. Breek het ei voorzichtig boven het midden van het kolkje en pocheer het ei 3 à 4 minuten. Breng de paddenstoelen op smaak met zout en peper. Schep voorzichtig het ei uit het water en laat het uitlekken op een keukenpapiertje. Leg de toast op een bord en schep hier de paddenstoelen op. Het gepocheerde eitje erop en smullen maar.