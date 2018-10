‘Pak rijbewijs af van verkeersaso’s in Oog in Al. En geef ieder boete van 2000 euro’

Dat zegt voormalig verkeersofficier Koos Spee. Hij reageert daarmee op een filmpje van twee automobilisten die levensgevaarlijke capriolen uithalen op de Lessinglaan in de Utrechtse woonwijk Oog in Al. Met gevaar voor het andere verkeer lappen ze alle regels aan hun laars. Zo scheurt een van de automobilisten met hoge snelheid over het fietspad, de ander over het voetpad ernaast.



,,Geen richting aangeven, geen voorrang verlenen, rijden door de middenberm en over het fietspad en vermoedelijk ook door rood licht”, constateert Spee. ,,Alleen al aan overtredingen kom je zo aan 1200 euro. Maar als ik officier van justitie was, zou ik het bedrag meteen verhogen naar 2000 euro.”

Volgens Spee is dat minimaal de boete voor het ‘in gevaar brengen van het overige verkeer’. ,,Daar past dan meteen ook bij dat je voor een half jaar je rijbewijs moet inleveren. Ik denk dat een rechter zo’n eis ook zal volgen. Dat is in het verleden bij vergelijkbare zaken wel gebleken.”

Volledig scherm Koos Spee. © Bram Petraeus

Ruzie

Bij de levensgevaarlijke achtervolging waren twee auto’s betrokken: een busje en een zwarte VW. Bestuurder Fikri van die laatste auto vertelde gisteren aan het AD dat een aanrijding bij de Spinozabrug aan de dollemansrit vooraf ging. De bestuurder van het busje liet hem er niet tussen, reed plots achteruit en knalde tegen de voorkant van zijn VW, aldus autohandelaar Fikri. ,,Toen ik uitstapte om het over de schadeafhandeling te hebben, ging hij er vandoor.’’ Fikri zette daarop de achtervolging in, met de levensgevaarlijke capriolen tot gevolg.

Die onenigheid kan volgens Spee niet worden aangevoerd als verzachtende omstandigheid. ,,Integendeel”, zegt hij. ,,Je hoort in het verkeer geen ruzie te maken. Een normaal mens zou zoiets niet doen.”

Volledig scherm Op internet circuleert een filmpje van twee automobilisten die levensgevaarlijke capriolen uithalen op de Lessinglaan in de Utrechtse woonwijk Oog in Al. © Autojunk

Handhaven

In de gemeenteraad gaan inmiddels stemmen op voor een strengere aanpak van verkeersaso's. Spee is daar sceptisch over. ,,Je kan overal hekken of palen in de middenberm zetten, maar dan nog kun je niet alles voorkomen.” Toch ziet hij wel een ontwikkeling. ,,De laatste jaren wordt er minder gehandhaafd en je ziet nu wel hier en daar meer bestuurders uit de band springen. Maar gelukkig is het nog geen schering en inslag.”