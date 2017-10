Pand Aboriginal Art Museum te koop voor drie miljoen

Voor 'maar' drie miljoen euro woon je in een museum. Het pand waar het Aboriginal Art Museum aan de Oudegracht in heeft gezeten staat namelijk te koop. Het bestaat uit vier verdiepingen, een werfkelder en een tuin.

Op de muren staan nog steeds pijltjes die weg wijzen nog naar de 'permanente expositie', maar de permanente expositie zelf is er niet meer. Het Aboriginal Art Museum moest eind vorig jaar stoppen omdat hun financiering ten einde liep. Afgelopen juni trok het museum uit het pand. De collectie, van zo'n achthonderd stukken, is overgebracht naar het Nationaal Museum van Wereldculturen. ,,Voor een nieuw museum is het gebouw al helemaal klaar", vertelt Marco van Diggelen. ,,Maar als je er iets anders van wilt maken, moet er nog wel wat aan gebeuren."

Van Diggelen werkt voor Brecheisen Makelaars. Zij verzorgen de verkoop van het pand. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen, een werfkelder en een tuin. ,,Met de name de ligging en de capaciteit van het gebouw zijn leuk”, vindt Van Diggelen. Het gebouw is ruim 1.700 vierkante meter groot en staat midden in Utrecht. In de schaduw van de Dom."

In goede staat

Volgens Van Diggelen is het gebouw zestien jaar geleden, toen het museum in het pand kwam, verbouwd en verkeert het in goede staat. Maar hij plaatst nog wel een kanttekening voor geïnteresseerden. ,,Het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is van toepassing op het pand. Dat houdt in dat de begane grond gebruikt moet worden als winkel, atelier of bedrijfspand. In de drie verdiepingen erboven mag gewoond worden."

Op dinsdag 24 oktober en donderdag 2 november kunnen geïnteresseerden het pand van binnen bekijken.

Volledig scherm Het oude pand van het Aboriginal Art Museum ziet er zo van binnen uit. De informatie over het museum staat nog op de muren. Het pand aan de Oudegracht staat te koop voor drie miljoen euro. © Brecheisen Makelaar

