Pandagekte valt reuze mee, verwachte chaos blijft uit

Panda's in Rhenen, dat zou enorme drukte en chaos betekenen. Op de entree van Xing Ya en Wu Wen kan menig Hollywoodster of kampioenselftal jaloers zijn. Het was misschien wel de grootste PR-stunt ooit in Nederland. Sinds de dag dat de reuzenpanda's ook echt te zien zijn, is extreme drukte en daarmee chaos echter uitgebleven.

De Gelderlander nam een aantal malen de proef op de som. In de laatste week van augustus is van topdrukte geen sprake. De voorspelling voor woensdag 23 augustus is 26 graden. Te warm voor veel dierentuinbezoekers. Het park is een oase van rust.

Zeeleeuwen

Een dag later, 24 augustus, is het niet veel drukker. Ook nu is het redelijk rustig bij de panda's. In de rij voor het zeeleeuwentheater staan twee keer zoveel mensen, het allerdrukst is het bij de poffertjeskraam. Op 25 augustus is het wel wat drukker bij de panda's. Wu Wen loopt rondjes buiten, waardoor bezoekers langer blijven rondhangen in Pandasia. Zo'n 100 bezoekers vergapen zich aan de twee reuzenpanda's.

Winkel

Directeur Robin de Lange is blij dat de chaos is uitgebleven. ,,We zijn erg tevreden over hoe het gaat.’’ Exacte bezoekersaantallen geeft de hij niet. ,,Maar we hebben niets te klagen. Het is structureel drukker. We hebben een paar topmaanden gehad. Qua bezoekers, maar ook qua omzet. De winkel doet goede zaken, veel kinderen willen toch graag een pluche pandaatje mee naar huis.''

Pandaparkeerplaats

De speciaal ingerichte pandaparkeerplaats op industrieterrein Remmerden ligt er al weken verlaten bij. ,,De parkeerplaats is twee of drie keer gebruikt’’, zegt Andrea de Vos van de gemeente Rhenen. Patrick Potgraven van de VerkeersInformatieDienst heeft ook niet het beeld dat het storm loopt op de Grebbeberg.

Lange termijn

Ouwehand kan maximaal 10.000 bezoekers per dag ontvangen. De Lange: ,,Dat aantal hebben we de eerste weken - met name in de weekeinden - een paar keer gehaald. 10.000 bezoekers kunnen we behappen met onze parkeerterreinen. Bij die aantallen heb je geen lange wachtrijen en is het niet te druk in het park.’’