Parkeer je auto op afstand en ontvang 240 euro ov-tegoed, Utrecht start experiment

de kwestie Moet Utrecht houtka­chels aan banden leggen? Dit vinden onze lezers: ‘Rook is voor iedereen ongezond’

Mensen met luchtwegklachten klagen steeds vaker over de slechte luchtkwaliteit in steden nu Nederlanders massaal de hoge stookkosten te lijf gaan met een gezellig houtvuurtje. Een lagere energierekening voor de een, is de astma-aanval van de ander. De gemeente Utrecht heeft een speciale regeling om luchtvervuiling door houtkachels tegen te gaan: een subsidie voor het verwijderen van kachels. Maar moet de gemeente extra maatregelen nemen tegen de toenemende overlast van houtkachels? U zei: ‘Betutteling, dat is het.’