Parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein onder de loep om 'risicovloer'

De Q-Park parkeergarage bij het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein heeft eenzelfde soort vloer als die van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Eerste onderzoek wijst echter uit dat er op korte termijn geen gevaar voor instorting is, maar eind deze week moet aanvullend onderzoek definitief uitsluitsel geven.

Dat meldt de gemeente Nieuwegein na vragen van deze krant. ,,Het eerste onderzoek bestond uit waarneming ter plaatse en administratief onderzoek. Een tweede onderzoek moet uitwijzen of gevaar op de lange termijn uit te sluiten is. Dat onderzoek bestaat met name uit een constructieve controle van de berekeningen. Wij verwachten de resultaten eind deze week", laat een woordvoerder weten.

Breedplaatvloeren

Nog drie panden zijn momenteel in onderzoek. Welke panden dat zijn, zegt de gemeente niet. ,,Gezien de kennis van deze constructies is de verwachting dat ze veilig zijn, maar dat willen we nog wel zeker weten", verklaart de woordvoerder. ,,Wij wachten op wat de opdrachtgever van deze panden daarover zegt, want die kan aangeven hoe deze panden gebouwd zijn. Uit het eerste onderzoek blijkt dat er breedplaatvloeren zonder gewichtsbesparende maatregelen zijn gebruikt. In Eindhoven is mét gewichtsbesparende maatregelen gewerkt, deze constructies zijn dus anders. Maar we kunnen pas een definitief antwoord geven, als alle gegevens boven tafel zijn."