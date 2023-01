Parkeertarief van bijna 7 euro per uur: helpt dat bij het weren van auto’s uit de Utrechtse binnenstad?

Parkeerkosten harder gestegen dan gedacht

Door een reken- en inschattingsfout van de gemeente Utrecht zijn de parkeerbedragen harder gestegen dan aanvankelijk gedacht. Een uur straatparkeren in het centrum kostte vorig jaar 5,88 euro, in 2023 is dat 6,64 euro. Ter vergelijking: voor dat bedrag kan je de wagen ruim twee uur kwijt in het centrum van Dordrecht, Enschede of Zwolle (3,30 euro per uur), een kleine vier uur in de binnenstad van Ede (1,67 euro per uur) of meer dan 6,5 uur in Heerlen (1 euro per uur).