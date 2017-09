Parkeren in Veenendaal blijft per minuut betalen

De bezuinigingsmaatregel van het college om automobilisten in tijdsblokken te laten betalen, is gisteren door de gemeenteraad afgeschoten.

Veenendaal, onder meer in het bezit van drie parkeergarages, lijdt al jaren verlies op de parkeerexploitatie. Dat is een gevolg van te veel parkeerplaatsen aanleggen in goede tijden, gevolgd door slechte tijden.

Parkeerverliezen

Het tekort is dit jaar rond de vijf ton. B en W willen dat tekort de komende jaren in elk geval proberen terug te dringen naar 350.000 euro per jaar, al is het maar omdat de provincie met argusogen de parkeerverliezen in de gaten houdt.

Een van de plannen van B en W was parkeren per minuut afschaffen en per parkeerblok van één euro te laten betalen. Wie net iets langer parkeert dan die periode, betaalt meteen 1 euro extra. Dat levert de gemeente meer op. Ook een trendmatige verhoging van het tarief voor straatparkeren met 1,5 procent zat bij de voorstellen.

Winkelcetrum

Die plannen vielen echter niet goed in de gemeenteraad die weet dat het winkelcentrum een belangrijke economische motor van de stad is. Zes partijen onder aanvoering van de VVD, goed voor een meerderheid in de raad, kwamen gisteravond met een voorstel om dat blokparkeren uit het voorstel te halen. De automobilist mag dus per minuut blijven afrekenen in het centrum. Dat kost de gemeente dan wel 50.000 euro, te betalen uit de reserve.

Een voorstel om de verhoging van anderhalve procent voor een jaar uit te stellen, haalde het niet. De ChristenUnie, de grootste partij in de raad, vond dat een brug te ver. Een motie van de SP om de gemeentelijke parkeergarages te verkopen aan particulieren, haalde het evenmin.

Mededingingswet