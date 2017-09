Parkeren zonder gehannes bij de automaat: het kan straks in Zeist

Het enige kaartje dat bezoekers nodig hebben is de Zeisterpas of een aan de Zeisterpas gekoppelde ov-chipkaart. Gerard Knot van de gemeente Zeist legt uit hoe het werkt: ,,De parkeerder meldt zich eenmalig aan voor de Zeisterpas. Op basis van het aangemelde kenteken kunnen bezoekers vervolgens de parkeergarages automatisch in- en uitrijden. De bij de in- en uitritten geplaatste camera's herkennen het kenteken, waarna de slagboom automatisch opent.’’ Je hoeft dan dus niet meer uit je autoraam te hangen om een parkeerkaartje te trekken en je hoeft geen manoeuvres te maken om de parkeerkaart in de automaat bij de slagboom te steken. ,,De slagboom gaat automatisch open en er wordt achteraf een rekening gestuurd voor de geparkeerde minuten.’’ Parkeerders die geen Zeisterpas hebben, kunnen nog wel op de bekende wijze gebruik maken van de parkeergarages.

In- en uitchecken

Bezoekers konden al gebruik maken van de Zeisterpas bij de parkeerautomaten op straat. Daar kunnen ze in- en uitchecken bij paslezers die naast de automaten geplaatst zijn. Net als bij een ov-chipkaart in het openbaar vervoer. Knot: ,,Het proces wordt hierdoor enorm verkort. Veenendaal heeft het systeem ook op deze wijze ingevoerd. We verwachten dat het voor bezoekers een groot gemak wordt. En voor de gemeente scheelt het in onderhoud en beheer.’’

Meerdere winkels in Zeist beschikken over een registratiepunt voor de Zeisterpas. De pas is onderdeel van stadsparkeren. Dit betekent dat de Zeisterpas ook in vele andere gemeenten in Nederland gebruikt kan worden. Andersom geldt dat iemand met een pas van een andere gemeente ook op deze wijze in Zeist kan parkeren. In Zeist kunnen bezoekers eveneens gebruik maken van de stadsparkeren-app op hun smartphone.