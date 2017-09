Partij LDIJ gaat voor zakencollege in IJsselstein

Column Aan Van der Laans ziekbed zijn wij allen Amsterdammers

6:47 Honderden mensen die onder het raam van een uitbehandelde kankerpatiënt staan te klappen, dat heeft iets ongemakkelijks. Alsof doodgaan een verdienste is, en de stervende bij iedere stap naar het graf moet worden aangespoord. Zo is het natuurlijk niet bedoeld; het is zelfs aanmatigend een oordeel te vormen over de motieven van mensen die je niet kent.