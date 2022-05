Partij van de Dieren bijt in het stof; burgemeester gaat ‘gewoon’ naar Nationale Haringpartij

De burgemeester piekert er niet over 22 juni thuis te blijven. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren antwoordt ze dat bij haar benoeming haar de opdracht is meegegeven ‘de belangen van Utrecht tot ver buiten de stadsgrenzen onder de aandacht te brengen en te houden’.

Netwerk

Het op- en uitbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties is daarvoor volgens haar essentieel. ,,Een bijeenkomst als de Nationale Haringpartij, die bovendien in de gemeente Utrecht plaatsvindt, is daarvoor bij uitstek een gelegenheid.’’

Dijksma laat in het midden of ze daadwerkelijk haring gaat eten als ze op 22 juni naar kasteel De Haar gaat. Fractievoorzitter Maarten van Heuven zei eerder dat de burgemeester in elk geval iets zou kunnen zeggen over de onwenselijkheid van het opeten van dode dieren. Of ze dat gaat doen, laat ze in het midden in haar antwoorden.