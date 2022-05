Partij voor de Dieren roept burgemeester Dijksma op: geen haring happen bij de Nationale Haringpartij

‘Ben je lekker aan het likken? Heb je zin in seks?’ Zo worden mannen op straat geïntimi­deerd in Utrecht

Mannen bewust maken van het effect van straatintimidatie door hen in hartje Utrecht zelf na te gaan roepen: ‘Hé kerel, zullen we even lekker zoenen?’ De gemeente Utrecht trapte zo een campagne af om mannen te laten voelen hoe ongemakkelijk en soms zelfs bedreigend straatintimidatie is. ,,Voelde je ongemak? Mooi zo!’’

13 mei