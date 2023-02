Partij voor de Dieren: Utrecht moet haast maken met fokverbod herten

Plat op de grond liggend maakt Gabriëlle (51) de mooiste foto’s van... trappen

Een opdracht voor de School voor Fotografie in Utrecht wakkerde bij Gabriëlle den Os grote interesse aan voor trappen. Niet alle trappen zijn vrij toegankelijk, maar ze legde er een aantal bijzondere exemplaren vast in haar woonplaats. Wat is de mooiste trap van Utrecht?