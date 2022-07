Partijen boos om ‘mini-moskee’ in Utrechts stadhuis: ‘Ik moet mijn schoenen uitdoen als ik naar binnen wil’

Een jaar geleden deed DENK-fractieleider Mahmut Sungur in het presidium, de vergadering van fractievoorzitters, een verzoek om een aparte stilte-gebedsruimte in het stadhuis te creëren. Volgens hem was dit gewenst omdat de kamer die er toen was ook veelvuldig werd gebruikt door vrouwen om te kolven. ,,Zo’n gedeelde ruimte bleek in de praktijk ingewikkeld’’, zegt Sungur. ,,Het idee was dus om die ruimtes te scheiden.’’