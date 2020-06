Partijtop VVD zette Jan van Zanen stevig onder druk om te solliciteren in Den Haag



De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft onder toenemende druk van zijn eigen VVD gesolliciteerd in Den Haag. Aanvankelijk voelde hij er volgens bronnen in de partij weinig voor om van baan te wisselen, omdat hij net aan zijn tweede termijn in de Domstad was begonnen.