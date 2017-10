Partner overleden of 18 geworden? Doe een financiële workshop

Column Het donkere bos rond Den Dolder

8:05 Toen het Grote Kleine Mevrouwtje Goossens was uitgeloot voor alle middelbare scholen in Utrecht en noodgedwongen naar Bilthoven uitweek, bekroop ons meteen een knagend gevoel van ongemak. Niet vanwege het onderwijs, want dat is prima, maar omdat onze dochter nu elke dag heen en weer moest fietsen. Vooral 's winters, als het nog donker is als ze de straat uit peddelt en de zon alweer onder is als ze terugkomt, voelt het onprettig.