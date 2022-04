Party! Utrechtse studenten vieren eerste grote galafeest na corona

Tom fotogra­feer­de naakte mensen op dak van Rietveld Schröder­huis: ‘Nu pakken we het groter aan’

Blote lijven op het Rietveld Schröderhuis, op de ijsbaan of midden in de bibliotheek: wie dronefotograaf Tom Durden een plaatje laat schieten, krijgt allesbehalve een saaie foto. Het fotoproject ‘Dronenude’ is binnenkort te zien op het kunstfestival SPRING en bestaat uit veel naakt, natuur én Utrecht.

