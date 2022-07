Pas na maanden konden technici ontdekken waardoor Lot van Hooijdonk jaar lang soms privémail gebruikte

Vraagte­kens bij integri­teit wethouder Lot van Hooijdonk: privémail gebruikt voor werk

Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is door de Utrechtse politiek op het matje geroepen nu blijkt dat zij als wethouder gebruik heeft gemaakt van haar privémail. Ook is bekend geworden dat ze tot voor kort lid was van Energie-U, een club die deelneemt aan de gesprekken over het energielandschap met windmolens in Rijnenburg. De wethouder was én blijft portefeuillehouder op dat onderwerp.

