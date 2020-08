Pascalle (26) wordt huis uitgezet na overlijden van haar moeder: ‘Ik verlies niet alleen m’n moeder, maar heel mijn omgeving’

Hoe maak je de eerste proefrit met de nieuwe sneltram? Nou gewoon: ingepakt in piepschuim

14:01 De vernieuwing van het sneltramtracé tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is zover gevorderd, dat de eerste tram in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus een proefrit gaat maken. Een maand later kunnen de eerste reizigers instappen.